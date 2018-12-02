Екатерина Варнава показала сексуальный образ циркачки

Сегодня, 17:05 \\ Шоу-бизнес

Звезда шоу Comedy Woman продемонстрировала смелый образ. Екатерина Варнава примерила колготки в сеточку, цилиндр и пиджак с пышным жабо.

 Екатерина Варнава уже многие годы оставляет за собой статус одной из самых сексуальных звезд шоу-бизнеса. Не так давно телеведущая поразила фанатов своим похудением. Екатерина Варнава пересмотрела свое питание и сменила жизненную философию. Теперь звезда может похвастаться стройными формами.

У себя в Instagram Екатерина Варнава часто публикует новые снимки, однако многие фанаты стали упрекать звезду в «несексуальности». Якобы, ведущая стала скромнее и начала терять свою привлекательность. Теперь же Варнава развеяла все слухи о своем «ханжестве».

Екатерина Варнава показала своим фанатам сексуальный образ циркачки. Ведущая примерила необычный наряд, чем сильно взбудоражила пользователей Сети.

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Circus🎪

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Под снимком Варнавы в образе циркачки появилась масса восторженных комментариев. Пользователи высоко оценили сексуальный наряд ведущей. Почти за день фотография Варнавы собрала более 130 тысяч лайков.

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Автор - Анна Пушкина
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