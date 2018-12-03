"Скорее бы меня сбагрить": Федосеева-Шукшина рассказала об отношении близких

Сегодня, 16:16 \\ Шоу-бизнес

Накануне известная 80-летняя киноактриса вышла замуж за своего давнего приятеля, продюсера Бари Каримовича Алибасова. Для нее заключение брака стало настоящей радостью, однако реакция ее родных на произошедшее была совершенно другой.

 Лидия Федосеева-Шукшина не срывает, что сама не ожидала такого поворота событий в своей жизни. Никаких мыслей у нее не возникло даже тогда, когда будущий супруг спросил размер ее безымянного пальца. Тем не менее, она не воспротивилась предложению выйти замуж, когда он прямо в ЗАГСе позвал ее провести с ним весь остаток жизни.

 Актриса рассказала, какое отношение к ее решению после этого выразили ее близкие. По ее словам, говоря об этом с дочерью Марией Шукшиной, та отреагировала совсем неоднозначно. Подобным образом, брак не поддержал никто из детей. Федосеева-Шукшина выразила мнение, что наследники хотят лишь одного: "Скорее бы меня сбагрить".

 Свою непредвзятость к ее выбору показал лишь внук Макар Касаткин. Вместе со своей возлюбленной он пришел на свадьбу и с удовольствием танцевал, когда для этого была возможность. Также вместе с ним на торжестве появились родные братья Фока Вишняков и Фома Вишняков.

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Автор - Мартина Корф
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