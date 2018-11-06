Знаменитая фраза чиновницы Ольги Глацких попала в КВН

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Подопечные Александра Маслякова внимательно следят за жизнью в стране и моментально переносят все самые значимые события или крылатые фразы на сцену Клуба Веселых и Находчивых. В этот раз отличилась команда их Санкт-Петербурга «Еще», которая положила на музыку и высмеяла знаменитую фразу свердловской чиновницы Ольги Глацких «Государство вам ничего не должно».

Во время финальной игры Юго-Западной лиги КВН одна из участниц команды упрекнула своих товарищей в том, что они не думают о победе. На что другая девушка ей ответила, что «государство тебе ничего не должно и рождаться тебя не просило оно». Все это происходила под песню «Если долго-долго-долго» из советского кинофильма о Красной Шапочке. Острую пародию в зале оценили и ответили взрывом хохота и бурными аплодисментами.

Напомним, что скандал с чиновницей Юлией Гладких, которая заявила, что государство ничего не должно молодежи, а думать о их будущем должны родители, которых никто не просил рожать детей, произошел в ноябре и получили широкий общественный резонанс. Помимо политиков, которые критично отозвались о словах своей коллеги, чиновнице ответили также и деятели культуры. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил ей саркастическое стихотворение, а известный «уральский пельмень» Вячеслав Мясников сочинил о ней песню.

Юлия Глацких, которая ранее занимала высокий пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области на время проведения служебной проверки по данному делу была отстранена от должности и выведена из состава политсовета свердловского регионального отделения «Единой России».

По информации некоторых СМИ, чиновница не стала дожидаться решения своей участи на родине и улетела отдыхать на Сейшелы.

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Автор - Анна Андреева
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