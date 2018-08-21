Всему виной измены: парапсихолог рассказала, что Высоцкая и Кончаловский сильно друг-от-друга отдалились

Уже давно ходят слухи о том, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая не живут вместе и лишь создают имитацию семьи. Ситуацию решила прокомментировать парапсихолог Ружена Кузина.

Парапсихолог рассказала, что Высоцкая и Кончаловский сильно друг-от-друга отдалились. Якобы, супруги не чувствуют любви, между ними нет энергетической связи. По словам Кузиной, всему виной измены Кончаловского.

Ружена Кузина утверждает, что Кончаловский является полигамным мужчиной, которому нравится жить одному, а женщины ему нужны лишь в качестве источника энергии. По словам парапсихолога, телеведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский и далее будут создавать для общества видимость семьи. Однако, теплых отношений между ними уже давно нет.

Парапсихолог также указала, что ухудшение отношений очень расстраивает Высоцкую. Ведущая до сих пор надеется на лучшее, не оставляя надежды о воссоединении и счастливой жизни. Якобы, Высоцкая ищет спасение в работе, но измены мужа ее сильно огорчают. По словам Кузиной, ведущую и режиссера пытаются разлучить другие женщины. Соперницы прибегают к магии и делают все возможное, чтобы Кончаловский ушел от Высоцкой. Парапсихолог желает Юлии Высоцкой терпения, но о счастливом исходе ситуации она ничего не говорит.