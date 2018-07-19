Анна Седокова рассказала о том, какие отношения ее связывают с солистом MBAND

Сегодня, 15:41 \\ Шоу-бизнес

Популярная украинская певица является матерью троих детей. Самый младший Гектор родился в прошлом году. Поклонники не перестают гадать, кто же является отцом мальчика. Многие предполагали, что у Седоковой роман с солистом MBAND, однако, артистка объяснила, что их на самом деле связывает.

 Анну Седокову очень долгое время подозревали в романе с Анатолием Цоем, который является участником музыкальной группы MBAND. Однако женщина не выдержала и опубликовала в Instagram фотографию, где солист обнимает ее за талию и подписала: ««Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа». При этом певица задала вопрос подписчикам, верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной, чем вызвала бурную дискуссию под постом. Оказалось, тема волнует очень многих. Однако некоторые поклонники продолжили стоять на своем и убеждены, что Анна лукавит, говоря, что ее и Анатолия связывает лишь дружба. «Не расстраивайте нас», «Все еще впереди», - комментируют подписчики.

 Фанаты, которые не были уверены в романтических отношениях Седоковой и Цоя, говорили о том, что отцом маленького Гектора является известный бизнесмен Артем Комаров. Однако точное имя певица предпочитает не называть.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации видеохостинга YouTube, опубликованному в Twitter, вызвал некоторые неполадки в работе сайта. Как шутят представители...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

В руках ученых 50 лет находилось кольцо Понтия Пилата

Израильские специалисты смогли расшифровать надписи на медном кольце, найденном 50 лет...

«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ