Анна Седокова рассказала о том, какие отношения ее связывают с солистом MBAND

Популярная украинская певица является матерью троих детей. Самый младший Гектор родился в прошлом году. Поклонники не перестают гадать, кто же является отцом мальчика. Многие предполагали, что у Седоковой роман с солистом MBAND, однако, артистка объяснила, что их на самом деле связывает.

Анну Седокову очень долгое время подозревали в романе с Анатолием Цоем, который является участником музыкальной группы MBAND. Однако женщина не выдержала и опубликовала в Instagram фотографию, где солист обнимает ее за талию и подписала: ««Было много вариантов, но этот победил. Все-таки жаль, что у нас с тобой, Анатолий, так и не было романа». При этом певица задала вопрос подписчикам, верят ли они в дружбу между мужчиной и женщиной, чем вызвала бурную дискуссию под постом. Оказалось, тема волнует очень многих. Однако некоторые поклонники продолжили стоять на своем и убеждены, что Анна лукавит, говоря, что ее и Анатолия связывает лишь дружба. «Не расстраивайте нас», «Все еще впереди», - комментируют подписчики.

Фанаты, которые не были уверены в романтических отношениях Седоковой и Цоя, говорили о том, что отцом маленького Гектора является известный бизнесмен Артем Комаров. Однако точное имя певица предпочитает не называть.