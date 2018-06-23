Чуть не убил: Александр Олешко рассказал, как травмировал Наташу Королёву

Своими воспоминаниями актер и телеведущий поделился в студии шоу «Сегодня вечер», эфир которого был посвящен 45-летию Королёвой.

Александр Олешко рассказал об инциденте, который приключился на съемках шоу «Время обедать». Вместе с Наташей Королёвой артист вел данную передачу некоторое время назад. Олешко рассказал, что об этом случае еще никто не говорил.

Оказалось, что Александр Олешко травмировал Наташу Королёву. «Я ее чуть не убил», - рассказал ведущий и описал, как именно он нанес певице увечья. Наташа Королёва сама попросила, чтобы Олешко макнул ее лицом в торт. В тот день был юбилейный выпуск шоу, поэтому такая шутка могла бы стать удачным дополнением.

Олешко согласился и решил действительно макнуть Королёву лицом в торт. Однако, никто не учел, что в торте могут быть опасные предметы. Из него убрали свечи, а вот об подставках для свечей все забыли. В итоге, Олешко макнул Королёву лицом в торт, а та глазом «напоролась» на подставку для свечи.

У Наташи Королёвой были серьезные травмы. Певице пришлось накладывать два шва, за помощью она обращалась к пластическим хирургам. У Королёвой навсегда остались два шрама, которые сложно увидеть, но они все равно стали своеобразным напоминанием о том дне.