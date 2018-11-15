София Ротару будет выступать на Новый год несмотря на перенесенные микроинсульты

Сегодня, 15:22 \\ Шоу-бизнес

Некоторые артисты наотрез отказываются выступать на зимние праздники, однако другие видят в этом отличную возможность крупно подзаработать.

 Директор известной российской певицы Софии Ротару Сергей Лавров согласился дать небольшое интервью для СМИ, по ходу которого рассказал о том, будет ли она выступать на Новый год. Многие поклонники выражали уверенность в том, что знаменитость не захочет давать концерты из-за перенесенных в недалеком прошлом микроинсультов. Тем не менее, несмотря на все трудности исполнительница продолжит концертную деятельность и в праздничные дни.

 Ее выступление уже заказали в Казахстане. За один вечер обычно она берет 100 тысяч евро, однако в новогоднюю ночь гонорар поднимается в два раза. В Москву Ротару ехать не хочет, так как перелеты она переносит тяжело. Тем не менее, спрос на ее выступления есть не только в столице, поэтому чаще она радует концертами именно фанатов из Казахстана.

 Как удалось узнать, к новому году свои гонорары подняла не только София Ротару, но также другие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Ольга Бузова, Григорий Лепс, Сергей Шнуров и Элджей.

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Автор - Мартина Корф
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