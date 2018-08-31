СМИ: Ненавидящий Россию Вахтанг Кикабидзе тайно приехал на корпоратив в Петербург

Певец и актер, сыгравший Валико в фильме «Мимино», неоднократно высказывался против России. Вахтанг Кикабидзе зарекался не приезжать в Россию после конфликта в Южной Осетии, который произошел в 2008 году.

Артист Вахтанг Кикабидзе высказывается против России уже 10 лет. В 2014 году, когда в Украине начались конфликты на Востоке страны, певец встал на сторону Киева. По словам Вахтанга Кикабидзе, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать Россия.

Вахтанг Кикабидзе отказывается ездить в Россию, так как там ему будет неприятно выступать перед людьми, которые не вызывают у него симпатии. По словам артиста, Москва его сильно обидела, поэтому выступать в российских городах актер фильма «Мимино» отказывается.

Однако, СМИ сообщили о том, что ненавидящий Россию Вахтанг Кикабидзе тайно приехал на корпоратив в Петербург. Якобы, артист согласился на 40-минутное выступление в ресторане «Шаляпин», за это ему обещали заплатить 40 000 евро. По данным СМИ, Кикабидзе сначала отказывался ехать в Россию. Однако, ему пообещали полную конфиденциальность и даже дали гарантию, что гости ресторана не станут его фотографировать или снимать на видео. По слухам, Вахтанг Кикабидзе согласился и тайно выступил в Петербурге.

Сам Вахтанг Кикабидзе эти слухи опровергает. По словам артиста, он уже 10 лет не приезжает в Россию, а о ресторане «Шаляпин» в Петербурге он слышит впервые. Кикабидзе утверждает, что он не ездил в Россию, а все домыслы СМИ – ложь.