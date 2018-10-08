Анна Семенович рассказала поклонникам, что почти готова стать женой и матерью

Анна Семенович поделилась с подписчиками, что почти готова к рождению детей. При этом звезда не сомневается в том, что будет хорошей женой и матерью.

Известная певица не раз делилась со своими поклонниками тем, какая активная у неё жизнь. Часто пишет о большом количестве перелётов, о концертах и мероприятиях, в которых принимает участие. По словам звезды, поклонники всё чаще советуют ей взять паузу в карьере, чтобы устроить личную жизнь и родить ребёнка.

Анна рассуждала на тему таких комментариев в своей последней публикации в Instagram и призналась, что практически готова к рождению детей, однако пока всё же ей хочется наслаждаться любимой работой. При этом Семенович подчеркнула, что как только она начнёт этот новый этап своей жизни, то непременно станет хорошей мамой и женой.

Также недавно Анне удалось немало удивить своих поклонников опубликованным в профиле забавным видео, на котором звезда находится на кровати в окружении свиней. Певица пошутила, что иногда в её постели оказываются ещё и козлики.