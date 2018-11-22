Молодожены Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов купили дом в Подмосковье

Молодожены Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина после свадьбы приобрели общий семейный дом в Новой Москве, куда планируют переехать весной 2019 года.

Свадьба 71-летнего продюсера группы «На-На» и 80–летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября 2018 года и стала самым громким и неожиданным событием в мире российского шоу-бизнеса.

После свадьбы пара отправилась в путешествие в Финляндию, где решила провести свой медовый месяц. Об этом продюсер сообщил в своем Instagram, где он опубликовал фото, на котором супруги обедают в поезде. Подписчики Бари Каримовича пожелали им хорошего путешествия и отметили, что северная страна Финляндия с ее прекрасной природой является идеальным местом для отдыха в зимний сезон. Также они не перестают поздравлять пару с прошедшим бракосочетанием.

Ранее стало известно, что еще до того, как отправиться в свое первое семейное путешествие, супруги приобрели загородный дом в Новой Москве. Лидия Михайловна уже пообещала, что посадит на участке кусты сирени и разобьет клумбы с цветами, однако Алибасов надеется, что там будет огород, где в теплицах будут расти помидоры и огурцы. Посмотрим, удастся ли супругам прийти к мирному соглашению по этому бытовому вопросу.

Шукшина и Алибасов не разглашают стоимость своего «семейного гнездышка» и его площадь. Однако известно, что у Бари Алибасова уже есть апартаменты площадью в 250 квадратных метров. Свое жилье есть также и у Федосеевой-Шукшиной.

Отметим, что для Федосеевой-Шукшиной это брак стал седьмым, а Алибасов связал себя официальными узами брака в пятый раз.

Лидия Михайловна призналась, что из родных за нее порадовались лишь внуки, а вот дочь Мария (Мария Шукшина – известная российская актриса и телеведущая, известная по программе «Жди меня») отреагировала «сложно». У Бари Каримовича похожая ситуация – его сын не пришел на торжество по случаю свадьбы отца.