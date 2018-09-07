«Очень устал»: Валерий Леонтьев заявил об уходе со сцены

Сегодня, 13:29 \\ Шоу-бизнес

Весной 2019 года певец выступит в Кремле со своим концертом «Я вернусь». По иронии судьбы, после концерта с таким лозунгом Валерий Леонтьев планирует уходит со сцены.

На премии «Песня года» Валерий Леонтьев поговорил с журналистами и заявил об уходе со сцены. «Очень устал», - говорит певец и утверждает, что он очень хочет попрощаться со «всей этой историей». По всей видимости, Валерий Леонтьев решительно настроен на завершение певческой карьеры.

По каким причинам Валерий Леонтьев заявил об уходе со сцены – певец уточнять не стал. 10 марта артист выступит в Кремле, после чего уже станет точно известно, действительно ли Леонтьев будет завершать свою карьеру.

СМИ предполагают, что есть несколько причин для завершения карьеры Валерия Леонтьева. Во-первых, у певца весной будет праздник, он отметит свое 70-летие. Уважительный возраст может нести с собой болезни, а у Леонтьева уже были замечены проблемы со здоровьем. Во-вторых, у певца есть жена, она живет в другой стране. Вполне вероятно, что Леонтьев хочет проводить со своей супругой больше времени, а уход со сцены этому может лишь помочь. Валерий Леонтьев – известный и популярный певец, автор ряда хитов. Многие называют певца «Казановой», его концертные наряды и внешний вид всегда привлекает внимание многих поклонников.

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Автор - Анна Пушкина
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