Затмила моделей: Ким Кардашьян пришла на показ Versace в экстремальном мини-платье

Сегодня, 22:30 \\ Шоу-бизнес

38-летняя звезда выбрала для светского мероприятия серебристое платье с откровенным декольте. На показ Ким Кардашьян пришла со своим мужем-рэпером Канье Уэстом.

 Ким Кардашьян посетила показ Versace. На мероприятие звезда пришла в экстремальном мини-платье. Кардашьян оголила бедра и сделала акцент на откровенном декольте. Платье удачно подчеркнуло формы звезды. Свой образ Ким Кардашьян дополнила высоким хвостом, украшенным серебряного цвета заколкой.

Поклонники считают, что Ким Кардашьян в своем экстремальном мини-платье затмила всех гостей показа и даже превзошла моделей. Звезда усиленно трудится над своим внешним видом, активно посещая спортивный зал и салоны красоты. Вокруг бедер Ким Кардашьян ходит много слухов. Некоторые считают, что звезда увеличила себе ягодицы путем пластической операции. Сама Кардашьян такие слухи упорно игнорирует.

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Автор - Анна Пушкина
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