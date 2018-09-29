Затмила моделей: Ким Кардашьян пришла на показ Versace в экстремальном мини-платье

38-летняя звезда выбрала для светского мероприятия серебристое платье с откровенным декольте. На показ Ким Кардашьян пришла со своим мужем-рэпером Канье Уэстом.

Ким Кардашьян посетила показ Versace. На мероприятие звезда пришла в экстремальном мини-платье. Кардашьян оголила бедра и сделала акцент на откровенном декольте. Платье удачно подчеркнуло формы звезды. Свой образ Ким Кардашьян дополнила высоким хвостом, украшенным серебряного цвета заколкой.

Поклонники считают, что Ким Кардашьян в своем экстремальном мини-платье затмила всех гостей показа и даже превзошла моделей. Звезда усиленно трудится над своим внешним видом, активно посещая спортивный зал и салоны красоты. Вокруг бедер Ким Кардашьян ходит много слухов. Некоторые считают, что звезда увеличила себе ягодицы путем пластической операции. Сама Кардашьян такие слухи упорно игнорирует.