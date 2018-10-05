Беременная Елизавета Боярская продолжает работать

В своём аккаунте в Instagram Елизавета написала своим подписчикам поздравления с началом первой декабрьской рабочей недели. Сама актриса, несмотря на беременность, также продолжает работать.

Беременная вторым ребёнком Елизавета официально уже взяла декретный отпуск, однако все равно появляется время от времени в театре, где продолжает работать. Актриса не называла точной даты своих родов, однако предупредила, что в январе следующего года намерена вернуться на сцену. Стоит отметить, что Боярская является отъявленным трудоголиком. Она посещает репетиции для подготовки к премьере, а также уже распланировала свой рабочий процесс наперёд. В её планах, сразу после родов второго сына начать выступать, оставляя ребёнка с мужем или родителями на несколько часов, что будет позволять ей сделать находящаяся рядом с театром квартира.

В последней публикации в своём аккаунте Елизавета признаётся, что любит декабрь больше других месяцев, а также опубликовала фото с отчётливо виднеющимся животиком актрисы. Как отмечают поклонники, этот снимок первый, по которому видно её положение.

Ранее Михаил Боярский по секрету рассказал, что дочь подарит ему внука, признавшись, что хотел бы ради «разнообразия», чтобы Елизавета родила ему внучку, добавив, что и так «одни пацаны в доме».