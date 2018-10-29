Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот период 36-летняя супруга Игоря Николаева успела преобразиться. Фанаты с удовольствием отметили, что она стала гораздо стройнее.

Певица дает концерты не столь часто, как это хотелось бы ее поклонникам. Причина этому – учеба. Она поступила в ГИТИС летом, а потому вынуждена очень много времени посвящать занятиям. Однако Юлия не останавливает свою музыкальную карьеру. Она продолжает выпускать новые песни. Кроме того, на днях Проскурякова появилась в программе «Сегодня вечером». Там она выступила со своим мужем Игорем Николаевым. Фанаты были приятно удивлены не только самим приходом певицы, но и ее постройневшей фигурой.

Юлия Проскурякова выступила в ярком красном костюме. Фанаты отметили, что этот цвет очень к лицу жене Николаева. «Очаровательная и элегантная, смотреть на вас — одно удовольствие», «Красный — ваш цвет», «Как похорошела, учеба идет на пользу», - комментируют восхищенные подписчики.

В настоящий момент певица вынуждена совмещать не только музыкальную карьеру и учебу, но также и воспитание маленькой дочки Вероники. Однако, как полагают поклонники, учитывая внешний вид Юлии, справляется она отлично.