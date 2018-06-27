Седина в бороду: 63-летний Владимир Кузьмин крутит роман с 26-летней девушкой

Летом этого года известный певец развелся со своей молодой женой Екатериной Трофимовой. Теперь же Владимир Кузьмин нашел новую возлюбленную, которая еще моложе его бывшей супруги.

63-летний Владимир Кузьмин имеет насыщенную личную жизнь. У него было несколько жен, есть внебрачные дети, а вокруг него самого ходит много слухов. Предполагалось, что Кузьмин и Трофимова расстались из-за новой пассии музыканта. Долгое время этим слухам не было подтверждения. Теперь же стало известно, что Владимир Кузьмин крутит роман с 26-летней девушкой.

На премию «Песня года» Владимир Кузьмин пришел в компании новой девушки. Позже СМИ выяснили, что спутнице певца 26 лет и ее зовут Светлана. Весь вечер Кузьмин был рядом с девушкой, они держались за руки и мило беседовали.

По слухам, новая девушка Кузьмина уже переехала домой к музыканту. Сам певец пока никак не комментирует роман с молодой пассией. Многие заметили, что Владимир Кузьмин находит девушек, которые все моложе и моложе. Новая спутница музыканта на 10 лет младше его бывшей жены Екатерины Трофимовой. «Бес в ребро, седина в бороду», - пишут комментаторы в Сети и ждут, когда Кузьмин снова женится.