Преобразившегося Оззи Осборна фанаты сравнили с Аллой Пугачевой

Известный британский рок-певец Оззи Обсборн очень любит примерять на себя самые разные образы. Так и в этот раз артист совершенно преобразился и опубликовал снимок в социальной сети. Реакция фанатов была неожиданной, они увидели в певце сходство с Примадонной.

В понедельник 3 декабря знаменитому музыканту исполнилось 70 лет. Накануне своего дня рождения Оззи Осборн опубликовал в своем профиле социальной сети Instagram архивную фотографию, где он сидит на кресле в рыжем парике и серебряной накидке. При этом глаза и ногти артиста выделены черным цветом.

Поклонники рок-исполнителя оценили его публикацию. Более того, те, кто живет в другом часовом поясе, еще вчера начали отправлять музыканту поздравления с днем рождения. Интересно, что среди подписчиков Оззи Осборна нашлось множество русскоговорящих. И они, что неудивительно, знают Аллу Пугачеву. Очень многим из русскоязычных фанатов показалось, что именно на этом снимке сходство Примадонны и музыканта просто невероятно. «Подумал, что Пугачева...», «Мне одному кажется, что я смотрю на Оззи, а вижу Пугачеву??» - комментируют поклонники Оззи Осборна. Некоторые, однако, увидели сходство скорее с Филиппом Киркоровым, но оказались в меньшинстве.

Удивительно, но общие черты Аллы Пугачевой с рок-музыкантом не заканчиваются его образом на фото. Известно, что российская певица уже весной будет отмечать юбилей: ей тоже исполнится 70 лет.