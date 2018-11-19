Сергей Безруков и Анна Матисон хотят завести третьего ребенка

Актер отметил, что ему очень понравилось участвовать в партнерских родах. Он также посоветовал всем поклонникам не бояться этого процесса, так как на самом деле "это круто".

24 ноября текущего года известный 45-летний российский артист Сергей Безруков рассказал поклонникам, что у него родился сын. Он отметил, что хочет быть первым, от кого они услышат эту новость, так как обычно пресса широко освещает события, происходящие в его жизни.

Тогда актер рассказал, что его любимая супруга Анна Матисон подарила ему наследника весом 3 килограмма 630 граммов. Малыш родился здоровым, его назвали Степаном. Счастливые родители заняты его воспитанием. Они окружили его заботой, так что порой у них не хватает времени даже на сон. Безруков признался, что на момент, когда давал интервью, чувствовал себя "шальным" и "пьяным", так как не спал уже около двух суток.

Несмотря на все трудности и отсутствие свободного времени, оба супруга не отрицают, что когда-то у него может появиться еще один, третий ребенок. Они хотят завести его, так как очень любят детей. Сергей Безруков заявил, что будет работать над этой "задачей".