Бейонсе не позволила досмотреть своё живое выступление

Фанатам буквально не хватило выступления Бейонсе во время фестиваля в Южной Африке.

Певица Бейонсе вместе с мужем рэпером Jay-Z выступили на событии Mandela 100, которое было приурочено к столетию африканского политика Нельсона Манделы. Смотревшим концерт через интернет было обещано двухчасовое шоу, на котором ожидалось увидеть других исполнителей эстрады, помимо звёздной пары Бейонсе с мужем. Однако, по истечению ровно 25 минут живая трансляция выступления была прекращена, что вызвало у фанатов бурю негодования, сразу захлестнувшую твиттер.

Напоминаем, что ранее Бейонсе была приглашена выступить на концерте после её мощного письма в адрес почившего в 2013 году Манделы. Организаторы шоу на бурление в сети отреагировали ответом через тот же твиттер – «Остальная часть шоу остаётся эксклюзивной для купивших билет, то бишь находящихся на самом концерте». Также агенство напомнило, что интернет-сообщество было предупреждено об отключении стрима после 25 минут, но в сети этот факт мало кого волновал.