Крис Кельми составил завещание и вписал в него имена наследников

Сегодня, 09:30 \\ Шоу-бизнес

Советский и российский певец чувствует - долго ему уже не протянуть. Ранее он уже пережил два сердечных приступа, а потому решил подстраховаться.

 63-летний Крис Кельми был на пике популярности в 90-х годах. Он записывал целые альбомы и выступал с гастролями. Тем не менее, на сегодняшний день его образ жизни кардинально изменился. Он больше не дает концертов. Более того, он даже ходит с трудом.

 Журналисты посещали исполнителя дома. Его брат говорил, что тот завязал с алкоголем после реабилитации в Таиланде, однако во время интервью Кельми несколько раз тянулся за бутылкой, а его помощник приносил ему закуску. Сам он вставал с трудом и рассказывал, что у него бывают дни, когда ходит только с помощью ходунков, чтобы на них опираться. Его ноги выглядят сильно опухшими.

 

 За последнее время певец сумел наладить хорошие отношения с бывшей супругой Людмилой Васильевной, а также наследником Кристианом. Он не хочет оставить их без доли имущества после своей смерти, а потому уже вписал их имена в завещание, которое составил заранее.

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Автор - Мартина Корф
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