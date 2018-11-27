Крис Кельми составил завещание и вписал в него имена наследников

Советский и российский певец чувствует - долго ему уже не протянуть. Ранее он уже пережил два сердечных приступа, а потому решил подстраховаться.

63-летний Крис Кельми был на пике популярности в 90-х годах. Он записывал целые альбомы и выступал с гастролями. Тем не менее, на сегодняшний день его образ жизни кардинально изменился. Он больше не дает концертов. Более того, он даже ходит с трудом.

Журналисты посещали исполнителя дома. Его брат говорил, что тот завязал с алкоголем после реабилитации в Таиланде, однако во время интервью Кельми несколько раз тянулся за бутылкой, а его помощник приносил ему закуску. Сам он вставал с трудом и рассказывал, что у него бывают дни, когда ходит только с помощью ходунков, чтобы на них опираться. Его ноги выглядят сильно опухшими.

За последнее время певец сумел наладить хорошие отношения с бывшей супругой Людмилой Васильевной, а также наследником Кристианом. Он не хочет оставить их без доли имущества после своей смерти, а потому уже вписал их имена в завещание, которое составил заранее.