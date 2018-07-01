Супруг Полины Гагариной не послушал жену и получил серьезную травму

Муж известной российской певицы Полины Гагариной во время игры в футбол получил серьезную травму и теперь вынужден мучиться от болей из-за трещины в ребре. При этом он рассказал, что супруга предупреждала его о подобном исходе.

Об этом Дмитрий Исхаков написал в своем профиле социальной сети Instagram. По его словам, Гагарина всегда предупреждала его, чтобы он не делал три вещи: «чтоб с парашютом не прыгал, на моцике не гонял и в футбол с пацанами не играл». Однако мужчина отмечает, что ослушался супругу и теперь вынужден страдать от боли. Исхаков заработал трещину в ребре.

Оказалось, что среди подписчиков супруга Полины Гагариной нашлись такие же любители спорта, заработавшие травмы в процессе занятий. Так, одна из подписчиц комментирует: «Знакомое дело. Две недели назад перелом руки. А все из-за любви к фигурному катанию. А ведь муж предупреждал». Однако нашлись и те, кто искренне удивился тому, как можно заработать трещину в ребре, просто играя в футбол.

При этом Исхаков указал, что его жена – мудрая женщина, к чьим советам необходимо прислушиваться, чтобы потом не страдать. Сама же Полина сейчас интенсивно тренируется и собирается сесть на шпагат весной, когда будет давать большой концерт в ДК «Мегаспорте». Певица серьезно увлеклась балетом, хотя он не менее травмоопасен, чем футбол.