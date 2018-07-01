Супруг Полины Гагариной не послушал жену и получил серьезную травму

Сегодня, 09:05 \\ Шоу-бизнес

Муж известной российской певицы Полины Гагариной во время игры в футбол получил серьезную травму и теперь вынужден мучиться от болей из-за трещины в ребре. При этом он рассказал, что супруга предупреждала его о подобном исходе.

 Об этом Дмитрий Исхаков написал в своем профиле социальной сети Instagram. По его словам, Гагарина всегда предупреждала его, чтобы он не делал три вещи: «чтоб с парашютом не прыгал, на моцике не гонял и в футбол с пацанами не играл». Однако мужчина отмечает, что ослушался супругу и теперь вынужден страдать от боли. Исхаков заработал трещину в ребре.

 Оказалось, что среди подписчиков супруга Полины Гагариной нашлись такие же любители спорта, заработавшие травмы в процессе занятий. Так, одна из подписчиц комментирует: «Знакомое дело. Две недели назад перелом руки. А все из-за любви к фигурному катанию. А ведь муж предупреждал». Однако нашлись и те, кто искренне удивился тому, как можно заработать трещину в ребре, просто играя в футбол.

При этом Исхаков указал, что его жена – мудрая женщина, к чьим советам необходимо прислушиваться, чтобы потом не страдать. Сама же Полина сейчас интенсивно тренируется и собирается сесть на шпагат весной, когда будет давать большой концерт в ДК «Мегаспорте». Певица серьезно увлеклась балетом, хотя он не менее травмоопасен, чем футбол.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации видеохостинга YouTube, опубликованному в Twitter, вызвал некоторые неполадки в работе сайта. Как шутят представители...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре...

В руках ученых 50 лет находилось кольцо Понтия Пилата

Израильские специалисты смогли расшифровать надписи на медном кольце, найденном 50 лет...

Отец Марии Максаковой лишил ее наследства

 У знаменитой певицы всегда были с ним теплые и доверительные отношения, однако в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ