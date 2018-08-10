Суп с сюрпризом: Лера Кудрявцева проглотила в ресторане кусок стекла

Инцидент случился в одном из респектабельных ресторанов корейской кухни в Петербурге. Лера Кудрявцева сразу поняла, что в ее организме оказалось стекло, поэтому решила пойти на экстренные меры.

Лера Кудрявцева посетила студию шоу «Звезды сошлись». В эфире программы телеведущая рассказала, что в ресторане Петербурга она проглотила кусок стекла. Кудрявцева заказала фирменный корейский суп, который оказался блюдом «с сюрпризом».

Ведущая проглотила стекло, после чего у нее началась истерика. Кудрявцева понимала, что кусок стекла может нанести ее организму сильный вред. Она сразу же побежала в уборную, где вызвала рвоту. «Два пальца в рот» и кусок стекла вышел из организма Кудрявцевой. Телеведущей повезло, они ничего себе не повредила.

По мнению Леры Кудрявцевой, стекло в супе оказалось по причине невнимательности работников ресторана. Скорее всего, на кухне разился стакан, а его части разлетелись и попали в блюда. На шоу «Звезды сошлись» своим признанием также поделился Виктор Салтыков. Певец рассказал, что однажды он проглотил настоящий зуб. Его он нашел в буханке хлеба. Коронка от зуба осталась во рту у Салтыкова, а сам зуб после вышел естественным путем.