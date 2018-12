Участницы шоу SNL посвятили рождественскую песню прокурору по "российскому делу" Роберту Мюллеру

Актрисы американского музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live (SNL), посвятили рождественскую песню "All I Want For Christmas Is You" специальному прокурору США Роберту Мюллеру, которым занимается расследованием дела о "вмешательстве" России в американские выборы.

Участницы шоу переделали текст популярной песни и пожелали в качестве рождественского подарка публикацию отчета специального прокурора Мюллера о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2017 году.

Участники шоу SNL также предположили, что отчет Мюллера докажет, что именно американский лидер Дональд Трамп «похитил» Джонбенет Рэмси. Напомним, что Джонбенет Рэмси была многократной победительницей американских конкурсов красоты и была убита в 1996 году при загадочных обстоятельствах. Несмотря на многолетнее расследование преступления и многочисленные версии и домыслы, убийцы (или убийца) ребенка так и не были найдены.

Ранее SNL уже шутило по поводу американской политики и ее представителей, и представило новую пародию на президента Дональда Трампа. В этот раз в центре сюжета стал саммит Большой двадцатки G20 в Аргентине, прошедший с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В этой же сценке они обыграли дружеской рукопожатие президента России Владимира Путина и саудовского принца, выглядевшее как «дай пять».

Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире"), сокращенно SNL — вечерняя музыкально-юмористическая передача на американском канале NBC, одна из самых популярных и долгоиграющих в истории телевидения США. Первый выпуск был показан 11 октября 1975 года. Один эпизод шоу состоит из двух юмористических реприз и пары музыкальных номеров. Отметим, что все играется в прямом эфире. В каждом выпуске к участию в юмористической репризе также приглашают нового ведущего. Как правило, это популярный актер или музыкант.

За свою многолетнюю историю передача завоевала 54 престижных статуэтки "Эмми". По скетчам SNL даже были сняты полнометражные фильмы "Дамский угодник" (2000), "Супер Макгрубер" (2010) и другие.