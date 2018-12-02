Мишель Обама поддержала Меган Маркл в конфликте с Кейт Миддлтон

Сегодня, 08:49 \\ Шоу-бизнес

Мишель Обама в королевском конфликте стала на сторону беременной Меган Маркл.

По информации зарубежных СМИ, беременная Меган Маркл прошлой ночью получила личное письмо со словами поддержки от бывшей первой леди США Мишель Обамы. По сообщениям, в письме было написано: «Не торопитесь». Таким образом, Обама попросила Меган оставаться сильной и не поддаваться тому давлению, которое сейчас Маркл ощущает в стенах Кенсингтонского дворца.

Напомним, что беременная герцогиня Сассекская находится в центре скандала с Кейт Миддлтон, и этот конфликт может расколоть всю Королевскую семью. По словам герцогини Кембриджской, Меган имеет очень диктаторский характер и она совершенно не проявляет ни к кому уважения. Сама Меган считает, что Кейт просто ревностно относится к её персоне.

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Автор - Светлана Тарабан
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