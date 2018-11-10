Возлюбленным Волочковой оказался начальник охраны спа-салона, находящийся в гражданском браке

Сегодня, 07:57 \\ Шоу-бизнес

Тайным возлюбленным Анастасии Волочковой оказался уроженец Чечни, работающий начальником охраны спа-салона. Об этом рассказала гражданская жена, желающая отомстить изменившему ей любимому мужу после десяти лет гражданского брака.

О том, что звезда балета уже в течение нескольких месяцев наслаждается новыми отношениями с её гражданским мужем, женщине стало известно недавно, потому что Волочкова скрывала своего избранника. А выдали неудачливого любовника личные вещи, а точнее носки и ремень, которые и опознала обманутая жена на фотографиях в аккаунте Instagram звезды. На фото своего «загадочного» возлюбленного она подписывала просто «М».

Обманутая жена заявляет о том, что любовник балерины всего лишь охранник спа-салона, в котором звезда любит отдыхать. Зовут изменщика Малик, он является уроженцем Чечни. Его жена в настоящее время намерена отправить звёздной любовнице переписки с мужчиной, в которых он пишет о том, как соскучился по ней.

Ранее, балерина рассказывала о том, что её новый мужчина занимается бизнесом, а также заявляла о своём желании родить ему ребёнка. По её словам, если у них родится ребёнок, то он будет самым красивым человеком.

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