Сергей Шнуров в стихотворной манере ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»

Сегодня, 03:32 \\ Шоу-бизнес

Солист и бессменный лидер группы «Ленинград» и Иосиф Пригожин поспорили насчёт поклонников и разделили мнения о мате в песнях.

Пригожин недавно дал интервью на радио «Говорит Москва», на котором подверг критике словарный запас, используемый в творчестве группы «Ленинград», а также не обошёл стороной и поклонников этой группы, назвав их лохами за то, что они скандируют матерные песни на концертах «Шнура».

Ответа Сергея долго ждать не пришлось - он выложил в инстаграме стихотворение с «извинениями» перед Пригожиным:

«По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию".

Сравнивая слова певицы Валерии и «Ленинграда», «Шнур» выразил «сожаление» о том, что «пел как слышится» и забрал слова обратно.

Ещё позже Иосиф Пригожин предложил ввести голосование об увеличении штрафа за матерные ругательства на публичных мероприятиях. Пригожин придерживается мнения, что ненормативная лексика и её пропаганда ведут к разложению общества и навязывает неверные взгляды у молодого поколения.

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