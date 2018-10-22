Киселёв в эфире канала «Россия-1» зачитал Маяковского под бит

Телеведущий Дмитрий Киселёв во время эфира на канале «Россия-1» рассказал о российских рэперах, которые столкнулись с давлением со стороны властей. По мнению журналиста, рэперов не нужно «кошмарить». Так, в программе «Вести недели» Киселёв упомянул рэпера Хаски, подвергшегося гонениям и «репрессиям» со стороны властей, а после высказал мнение о том, что Владимир Маяковский является «предтечей рэпа» и в качестве доказательств воспроизвёл отрывок из поэмы «Хорошо» под бит. По словам ведущего, образам, используемым Маяковским, его рифмам и ритму могут позавидовать современные рэп-исполнители.

Кроме рэпера Хаски давление властей на себе ощутили и такие исполнители как IC3PEAK и Элджей. После очередного срыва концерта музыкантов IC3PEAK правозащитник Юрий Чиков заявил о «чёрном списке» исполнителей, которым располагает ФСБ. Множество общественных и политических деятелей выступили с поддержкой артистов. Сергей Нарышкин, который является директором Службы внешней разведки России, озвучил предложение выдать исполнителям правительственные гранты. Другие рэперы также не остались в стороне от происходящего и организовали концерт в поддержку Хаски. Участниками концерта стали такие известные рэп-исполнители, как Оксимирон, Noize MC и Баста.