Режиссер "Игры престолов" не смог объяснить сюжетную нестыковку в новом сезоне

Сегодня, 18:19 \\ Шоу-бизнес

Режиссер финального сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер не смог ответить на простой вопрос по поводу нестыковки сюжета. Интервью с Наттером было опубликовано на сайте издания The Huffington Post.

Журналист задал Наттеру вопрос от том, как могли незаконнорожденные дочери Оберина Мартела (Красного Змея), так называемые Песчаные Змейки, получившие фамилию Сэнд, которую давали всем рожденным вне брака детям в Дорне (Сэнд – в переводе с английского «песок»), смогли убить дорнийского наследника Тристана на корабле, направлявшемся в сторону Королевской гавани, если они по хронологии событий должны были находиться в Дорне. Режиссер замялся и не смог дать внятный ответ на вопрос. В итоге он перевел все в шутку и сослался на подлость змеек.

Напомним, что финальный сезон популярного сериала «Игра престолов», выйдет на телеканале HBO в апреле 2019 года. Сезон будет состоят из шести эпизодов, длительность которых будет значительно увеличена. Первый эпизод сериала был показан в марте 2011 года.

«Игра Престолов» уже признана самым успешным, но в то же время и самым дорогим сериалом телеканала HBO. Для него были разработаны специальные искусственные языки: дотракийский, высокий валирийский и несколько его диалектов.

Отличительной особенностью «Игры престолов» является отсутствие строго положительных или строго отрицательных героев. Все персонажи по ходу развития событий совершают неоднозначные поступки. Действие сериала разворачивается в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Также там присутствуют драконы и нежить (нежить – потустронние силы и существа).

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Автор - Анна Андреева
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