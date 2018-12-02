Ирина Дубцова получила три диплома «Песня года 2018»

Ирина Дубцова, как стало известно, рассказала с гордостью о трех дипломах «Песни года 2018». Отмечается, что награды она получила и в качестве исполнительницы, и в качестве автора песен.

Певица опубликовала фото сразу с тремя дипломами, которые она честно заработала своим творчеством за уходящий год. Поклонники сообщили о том, что награды действительно заслужены, поскольку звезды очень талантливая и многогранная личность. На все три песни были сняты клипы, которые нашли отклик у поклонников и собрали в совокупности около пятнадцати миллионов просмотров на YouTube.

Также стоит отметить тот факт, что Ирина Дубцова рассказала об ухаживаниях женатых мужчин. Она посетовала на частые ухаживания за ней женатых мужчин. Отмечается, что у неё есть образ её идеального спутника, которого, к сожалению, пока встретить не удалось. Певица даже призналась, что очередной подошедший к ней женатый мужчина «получит с ноги», настолько ей надоели подобные предложения.

Ирине Дубцовой сделал предложение поклонник из Сербии. О своих намерениях иностранец рассказал на странице певицы в социальной сети. Под одной из фоторграфией мужчина напиал о том, что хочет жениться и предлагает родить много "русосербов". Звезда на это никак не отреагировала.