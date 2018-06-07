Иосиф Пригожин назвал фанатов Шнура "лохами"

Сегодня, 17:21 \\ Шоу-бизнес

Знаменитый российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поклонников группы "Ленинград" за повторение нецензурных выражений из композиций группы, назвав их "лохами".

Пригожин считает недопустимым мат ради «хайпа» во время публичных выступлений и предлагает увеличить сумму штрафов за такие нарушения с 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

По словам продюсера, он ничего не имеет против фронтмена группы "Ленинград", но, когда "80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы", такому обществу, по мнению Пригожина, не хватает "того самого, о чем говорит Шнур". Вся проблема в том, что все "думают не головой, а нижним этажом", утверждает продюсер.

По поводу массовой отмены концертов российских исполнителей Пригожин выразил интересную мысль, сказав, что эти скандалы могли быть спровоцированы продюсерами артистов для привлечения внимания общественности и "игры в запрещенку". Пригожин привел в пример историю репера Хаски, арестованного в Краснодаре, когда тот выступил на крыше припаркованной машины после отмены его концерта в одном из местных клубов. Из-за этого инцидента на певца завели административное дело за мелкое хулиганство.

Группа из Москвы IC3PEAK также столкнулась с многочисленными сложностями во время своего гастрольного тура по городам России. Их выступления в Перми и Казани были отменены, а в Новосибирске музыкантов задержали сотрудники правоохранительных органов после якобы анонимного звонка о наличии у артистов наркотиков.

В апреле этого года Сергей Шнуров признал, что вполне можно жить, не ругаясь матом. Однако так жить, по мнению музыканта, могут только глухонемые люди. 

Иосиф Пригожин — продюсер таких популярных звезд российской эстрады как певицы Валерия и Кристина Орбакайте. Также занимался продвижением Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Дидюли и многих других. В 1998 году был удостоен почетной премии "Овация" в номинации "Лучший продюсер года". С 2018 года является доверенным лицом президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

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Автор - Анна Андреева
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