Саша Черно станет «хорошей девочкой» ради бесплатной свадьбы от «Дома-2»

Конфликты между девушкой и руководством проекта грозят Черно и её жениху полным крахом.

Саша Черно, вероятно, переживает свои худшие дни. Героиня проекта «Дом-2» после ссоры со своим бывшим тренером, которая обещала сделать из Черно почти «тростиночку», а затем якобы её обманула, рискует остаться без свадьбы. Рекламные контракты почему-то не достаются Саше. По её собственным словам, в «Доме-2» решили, что ей реклама не нужна. Такое решение ударило по карману Саши Черно и её будущего мужа, поскольку они надеялись значительно сэкономить на торжестве посредством размещения тематической рекламы в своих аккаунтах.

Сама Саша Черно сейчас выплачивает огромный долг, который собрался за долгие годы её наплевательского отношения к окружающим, как полагают в Сети. Черно призналась, что их свадебный бюджет насчитывает 300-400 тысяч рублей и никакой спонсорской рекламы. И несмотря на то, что приличную свадьбу можно сыграть и за 200 тысяч рублей, Черно буквально меняется на глазах ради бесплатной свадьбы от проекта и партнёрской рекламы.

Поклонники гневно восприняли новости Саши Черно. Многие отметили, что быть «хорошей девочкой», не материться и не устраивать истерики у Черно получится с трудом. Некоторые вовсе предлагают паре отменить свадьбу и заняться более важными делами, на что девушка отвечает категорическим отказом.