Якутский дизайнер Юрий Лукин вернется в проект "Подиум"

Дизайнер из Якутии Юрий Лукин вернется в проект "Подиум" на телеканале "Пятница". Об этом стало известно после анонса шестого выпуска, где собрались все ранее выбывшие из шоу участники.

Для нового эпизода шоу создатели подготовили для экс-конкурсантов испытание в Кремле. Зрителям остается только гадать вернется ли Лукин в строй участников на постоянной основе или это будет разовый выпуск, где недооцененные судьями дизайнеры получат второй шанс.

Напомним, что 28-летний Юрий Лукин покинул проект в выпуске от 15 ноября. Созданный им сексуальный наряд на миллион лайков члены жюри сочли вульгарным и отправили Юрия и еще одного дизайнера из Владивостока Гошу Полянского домой.

Сам Юрий прокомментировал анонс, написав в Instagram: «Наконец-то справедливость восторжествовала. Золотой состав «Подиума» покажет, где раки зимуют».

Отметим, что участник из Якутии с самого начала шоу был в числе сильнейших. В первом выпуске он поразил судей платье-кимоно, сшитом всего за три часа из всего, что участники смогли найти в помещении, куда их привели. На втором этапе Юрий создал коктейльное платье для известной российской певицы и бывшей участницы группы "Фабрика" Александры Савельевой из материалов на 3 тысячи рублей и занял второе место. В третьем и четвертом этапах жюри обошло вниманием работы талантливого участника, однако в пятом, последнем для Юрия этапе, его наряд раскритиковали за вульгарность и сочли его слабым для дальнейшего участия в проекте.

Уход одного из топовых и любимых участников вызвал шквал гневных комментариев в социальных сетях и, возможно, телеканал «Пятница» не оставил их незамеченными. А о том, сможет ли Юрий продолжить битву за звание лучшего, мы узнаем в четверг, 6 декабря.