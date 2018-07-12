Вера Брежнева сдала тест на ВИЧ в прямом эфире Instagram

Известная российская певица Вера Брежнева запустила прямой эфир в социальной сети Instagram, сдала тест на ВИЧ и 20 минут ждала вместе с подписчиками, пока будет готов результат. Во время ожидания она рассказывала и о работе ЮНЭЙДС по борьбе с эпидемией.

Не секрет, что Вера уже несколько лет является послом доброй воли ООН для стран региона Восточной Европы и Центральной Азии. Она решила на собственном примере продемонстрировать, как важно регулярно сдавать анализа на ВИЧ. В ходе разговора артистка честно призналась, что очень переживает, поскольку знает, что в этот самый момент за ней смотрят 10 миллионов человек. Сдавать тест на ВИЧ-инфекцию в присутствии столь широкой аудитории для певицы оказалось не самым комфортным занятием.

В конце прямого эфира она продемонстрировала подписчикам тест, где был показан отрицательный результат. Интересно, что, если раньше подобные тесты можно было сдать лишь в специальных клиниках или медицинских пунктах, то сейчас подобное можно провести, не выходя из дома, предварительно купив необходимый экспресс-тест.

После этого Брежнева опубликовала ролик в своем профиле, где рассказала о трех шагах, которые необходимо преодолеть: сдать тест, узнать результат и в зависимости от него обратиться за помощью или продолжать заботу о здоровье. Певица призвала всех узнать свой ВИЧ-статус.