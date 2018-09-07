У Гуфа будет ребенок от 18-летней любовницы

Кети Топурия рассталась с Гуфом, узнав о беременности любовницы репера. Яна из Екатеринбурга открыла тайны интима с Гуфом. Девушка готова родить здорового малыша для своего избранника.

За романом Гуфа и Кэти следили многие фанаты в интернете. Пара долгое время пыталась скрывать свои отношения, но в скорее фотографии с совместных путешествий стали появляться на страницах в инстаграмме у звезд. Певица всегда поддерживала репера и после недавней драки в клубе, сама отвезла Гуфа в больницу. Девушка не никогда обращала внимание на слова журналистов об изменах со стороны репера и жила в «розовых очках», доверяла своему парню.

На одной вечеринке Кэти услышала разговор своего молодого человека по телефону с незнакомкой. Разговор был об аборте и певица все поняла. Кэти Топурия рассталась по Гуфом после продолжительных отношений и вернулась к бывшему мужу Льву Гейхману. Сейчас они вместе воспитывают дочь и готовятся к семейному отдыху в Париже.

18-летняя любовница прилетела к Гуфу из Екатеринбурга. Девушка делится открыто информацией о беременности и о том, что хочет рожать ребенка в Москве. В честь репера Яна сделала первую татуировку на руке с инициалами Гуфа. Секс у девушки был тоже в первый раз.

«Леша очень нежен и внимателен в постели, знает как доставить удовольствие» - заявила Яна. Также девушка рассказывает, что репер ее балует дорогими украшениями, игрушками для малыша. Говорит, что Гуф готовится снова стать отцом.