Ольга Куриленко: за рубежом знакомы с российским кино

Голливудская актриса считает, что за рубежом знаю о российском кино, особенно в Европе. Она отметила, что лучшее тому подтверждение – успех работ Алексея Звягинцева.

Перед церемонией вручения премии «Золотой единорог» по итогам Недели российского кино в Великобритании голливудская актриса российского происхождения Ольга Куриленко поделилась своим мнением с корреспондентом издания ТАСС. Среди работ Звягинцева она отметила фильм «Нелюбовь, который в прошлом году был показан на многих кинофестивалях, а также завоевал несколько наград. Картина даже была выдвинута на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», однако победу одержать не удалось. Актриса подчеркнула, что если кино хорошее – оно определённо попадёт за рубеж и найдёт своего зрителя. Голливудская звезда также добавила, что не разницы, какое гражданство у режиссёра, главное – талант. Актриса призналась, что сама влюблена в фильмы Звягинцева и считает его гением.

Также актриса признаёт, что русский язык сталкивается с некоторыми сложностями на американском рынке, однако эта проблема в меньшей степени выражена в европейских странах.

Ольга Куриленко известна по таким фильмам, как «Квант Милосердия», «Обливион», «Агент Джонни Инглиш 3». Ранее в Сети появились слухи, что девушка исполнит роль Маргариты в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссёра Николая Лебедева. Однако актриса не подтвердила эту информацию.