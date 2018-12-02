Лидер группы "Чайф" устроил скандал на борту самолета

Лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил скандал из-за невыносимой жары на борту самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург.

Как отмечается, перед вылетом пассажиров долго не приглашали на посадку и держали в автобусе на летном поле с открытыми дверями, причем температура воздуха в Новосибирске была -25 градусов. Уже тогда некоторые пассажиры заволновались и начали интересоваться, все ли нормально с самолетом.

После того, как их все-таки пригласили в салон, они обнаружили, что там очень жарко и из кондиционеров идет горячий воздух. На все вопросы пассажиров члены экипажа отвечали, что это проблема с системой кондиционирования и уверили, что после того, как самолет поднимется в воздух, ситуация нормализуется. Однако после набора высоты в салоне стало еще жарче и температура достигла +40 градусов. Многим пассажирам стало плохо и их приводили в чувство при помощи нашатыря, воды и влажных полотенец. Те, кто оказались более стойкими к жаре, пытались снять напряжение и шутили, что, если бы их заранее предупредили, что тут будет баня, они бы «прихватили» веники.

Группа "Чайф" этим рейсом возвращалась с гастролей. Вместе с музыкантами до Екатеринбурга летели журналисты портала E1, они и засняли все произошедшее на камеру.

Владимир Шахрин обратился к бортпроводникам с требованием что-то предпринять. Они сообщили, что сделать ничего не могут, но уже доложили о случившемся на землю и по прибытии составят рапорт. "Бардак. Просто бардак", — сказал музыкант.

Члены экипажа попросили прощения у группы "Чайф", однако ее лидер заявил, что извиняться нужно перед всеми пассажирами. К счастью, полет из Новосибирска в Екатеринбург продолжается в среднем два часа, поэтому пытка пассажиров жарой продолжалась относительно недолго.

Авиакомпания S7 пока никак не прокомментировала данный инцидент и не принесла извинений пассажирам.

Ранее сообщалось, что Владимир Шахнин назвал сараем концертный зал "Труд" в Иркутске, где вчера, 1 декабря, группа дала финальный концерт своего тура в честь 20-летнего юбилея альбома "Шекогали". Лидер группы остался недоволен звуком и акустикой лучшей концертной площадки в городе.