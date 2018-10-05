Экстрасенс назвала причину возвращения Дакоты к изменившему ей Соколовскому

Раньше пару считали одной из самых красивых в мире шоу-бизнеса, однако этой осенью стало известно, что супруги решили порвать друг с другом.

Новость стала совершенно неожиданной, ведь в семье лишь около года назад появился новый член - дочь Мия. Хотя что Рита Дакота, что Влад Соколовский постоянно говорят о своей любви к девочке, ее появление не спасло их брак. Несколько месяцев назад певица заявила, что муж не был ей верен, что и привело к разводу.

Тем не менее, российская ясновидящая Кажетта Ахметжанова, которая прославилась благодаря участию в шоу "Битва экстрасенсов", заявила, что в будущем существует надежда на воссоединение пары. Она даже назвала причину, по которой Дакота может простить изменившего ей мужа и вернуться к нему.

По ее словам, экс-участница первого сезона телевизионной передачи "Главная сцена" и раньше знала о предательствах Соколовского, поэтому какое-то время жила, смирившись с ними. Также Ахметжанова считает, что эта история больше напоминает PR-ход, так что возвращения певца в семью можно ждать в ближайшем будущем.