Супермодель Наоми Кэмпбелл завела свой канал на YouTube

Легенда мира моды Наоми Кэмпбелл запустила свой собственный канал на YouTube. Канал Naomi увидел свет 29 ноября этого года, собрав уже 12 тысяч подписчиков и более 30 тысяч просмотров на первом видео «Welcome to my channel!».

Супермодель назвала свой влог «Being Naomi» и анонсировала его словами о том, что она планирует показать миру, кто она на самом деле и что для неё важно. По признаниям самой Наоми, она хочет показать этому миру, кем является и чем занимается. Также она надеется, что люди, которые подключатся к её каналу, получат вдохновение и стимул стать лучше, чтобы сыграть свою роль в мире и исполнить все свои мечты.

Vogue написал о планах Наоми радовать людей роликами о её жизни, показав себя людям с разных сторон – в качестве бизнесвумен, активистки и филантропа. Ближайшим грандиозным событием в жизни супермодели станет фестиваль к 100-летию Нельсона Манделы в Йоханнесбурге, ведущей которого она будет. Также в канун Нового года модель планирует поделиться с подписчиками событиями, имевшими место в её жизни в уходящем году, а 3 января намерена рассказать о своих планах на будущее.

Наоми Кэмпбелл связала свою жизнь с миром моды еще в 15 лет и стала первой чернокожей девушкой, которая появилась на обложках журнала Vogue.