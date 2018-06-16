Немецкая овчарка Клаудии Шиффер разорвала беременную овцу

Сегодня, 12:58 \\ Шоу-бизнес

Клаудия Шиффер снова вынуждена платить большой штраф из-за своей непослушной собаки.

Сообщается, что немецкая овчарка супермодели Клаудии Шиффер разорвала одну беременную овцу и измотала еще двух животных на ферме Нортгемптоншир. Местные жители сразу же вызвали полицию, чтобы привлечь знаменитую немецкую модель к ответственности за то, что Клаудия не смогла уследить за своим псом. За происшествием наблюдал один фермер, который сказал, что ему не разрешили стрелять в собаку.

Стоит напомнить, что это не первый раз, когда собака Шиффер явно вышла из-под контроля. Ранее три раза очевидцы вынуждены были вызывать полицию, когда немецкая овчарка знаменитости нападала на других собак не менее известных людей. В 2010 году пес Шиффер истерзал собаку влиятельного британского бизнесмена.

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Автор - Светлана Тарабан
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