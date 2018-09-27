Отец Марии Максаковой лишил ее наследства

Сегодня, 12:49 \\ Шоу-бизнес

У знаменитой певицы всегда были с ним теплые и доверительные отношения, однако в завещании он предпочел не упоминать ее имени.

 Накануне Мария Максакова стала гостьей передачи "Секрет на миллион", ведущей которой является Лера Кудрявцева. Знаменитости откровенно поговорили о том, что сейчас происходит в жизни оперной певицы и бывшей солистки Мариинского театра. Известно, что сейчас она остается в разлуке со своими детьми, так как не может вернуться в Россию. Недоброжелатели убили ее мужа, Дениса Вороненкова, и теперь она переживает за свою жизнь.

 Во время передачи Максакова упомянула о своих отношениях с родителями. Она напомнила, что не может нормально общаться с матерью, народной артисткой РФ Людмилой Максаковой, еще с 17 лет. Тем не менее, она всегда поддерживала связь с отцом, Петером Игенбергсом, до тех пор, пока он не умер.

 Несмотря на это, он оставил все свое наследство жене, к которой ушел от Людмилы Максаковой, сыну Эрику, которого она ему подарила, а также наследнику от первого брака. Любимую же дочь он лишил наследства, считая, что она и сама может хорошо себя обеспечить. Мария Максакова не обижается на это и благодарна ему за то, что в юности Петер Игенбергс оплатил ее образование, так что теперь она может зарабатывать себе на жизнь, выступая для других.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Максакова все же не осталась в нищете. Еще будучи живым, отец подарил ей семикомнатную квартиру в Москве. Более того, ей достанется часть имущества погибшего супруга Дениса Вороненкова. Другую его часть поделят между собой первые жены бизнесмена.

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Автор - Мартина Корф
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