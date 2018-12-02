Как чёрт от ладана: Дана Борисова отказалась худеть по авторской диете Елены Малышевой
Телеведущая предпочла других специалистов.
Недавно похудевшая на 10 кг 57-летняя Елена Малышева почему-то так и не стала примером для своих телеколлег. Не так давно цены на авторскую диету Малышевой россияне назвали завышенными и жестоко раскритиковали телеведущую за абсолютную неосведомлённость о доходах обычных людей. Тогда пользователи Сети посчитали, что программа похудения рассчитана на зажиточных звёзд. И пока одни продолжают проверенные годами программы, подготовленные профессионалами, другие знаменитости даже не смотрят в сторону авторской диеты Елены Малышевой.
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🎄Отсняли новогодний выпуск #житьздорово👍 и программу #здоровье с бесподобной,похудевшей на 10 кг 😃👏 @malysheva.live 💉 #еленамалышева .Давали обещания в Новом году 👌А теперь в Сочи на #розахутор🗻 вместе с программой @miolife_pro #лидияионовна🤗👌 сбросить ненавистные 4,5 кг ,которые прилепились за этот год 🙈Год назад я вернулась с реабилитации и была 52 кг ,сейчас 56,300 и эти лишние кг МЕШАЮТ МНЕ ЖИТЬ ,вчера снималась в пиджаке на размер больше,но ,по моему лучше похудеть,пока вес не критический ,а не переходить с размера S в одежде на M 😄,следите за сториз ,через 5 дней обещаю быть снова тростиночкой 👍🙏 хорошего настроения #данаборисова #довстречивэфире #яверю🙏 #ледисовершенство☂️
Как чёрт от ладана от диеты отказалась и Дана Борисова, которая стала гостьей новогоднего выпуска программы «Жить здорово». Телеведущая после своего возращения из реабилитационного центра набрала 4,5 кг, которые «мешают ей жить». При этом Дана отметила, что Елена Малышева выглядит прекрасно после похудения по собственному строгому рецепту. Но покупать у телеврача курс за баснословные деньги не решилась. Вместо чудотворных зелий Малышевой телезвезда отправится в Сочи. Пройдя похожую программу, Дана Борисова обещает уже через 5 дней вернуться в прежнюю форму без риска для здоровья, которые могут появиться от диеты Малышевой из-за её строгости, о чём врач сама говорила в своих влогах.