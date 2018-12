Как чёрт от ладана: Дана Борисова отказалась худеть по авторской диете Елены Малышевой

View this post on Instagram

🎄Отсняли новогодний выпуск #житьздорово👍 и программу #здоровье с бесподобной,похудевшей на 10 кг 😃👏 @malysheva.live 💉 #еленамалышева .Давали обещания в Новом году 👌А теперь в Сочи на #розахутор🗻 вместе с программой @miolife_pro #лидияионовна🤗👌 сбросить ненавистные 4,5 кг ,которые прилепились за этот год 🙈Год назад я вернулась с реабилитации и была 52 кг ,сейчас 56,300 и эти лишние кг МЕШАЮТ МНЕ ЖИТЬ ,вчера снималась в пиджаке на размер больше,но ,по моему лучше похудеть,пока вес не критический ,а не переходить с размера S в одежде на M 😄,следите за сториз ,через 5 дней обещаю быть снова тростиночкой 👍🙏 хорошего настроения #данаборисова #довстречивэфире #яверю🙏 #ледисовершенство☂️