"Большую роль сыграла в моей судьбе": Лариса Долина рассказала, как Пугачева повлияла на ее жизнь

Сегодня, 12:24 \\ Шоу-бизнес

Известная российская певица Лариса Долина призналась, что Алла Пугачева сделала для нее очень многое. По словам артистки, этот поступок она не забудет никогда. Об этом она рассказала за кулисами фестиваля "Песня года".

 Оказалось, что еще в 80-х Лариса Долина, уже будучи популярной артисткой, вынуждена была жить в гостиницах. У певицы просто не было собственного жилья. Тогда Алла Пугачева самостоятельно отправилась в Моссовет, чтобы просить для коллеги квартиру. Этот шаг стал для Долиной очень важным и значимым. По словам певицы, Примадонна просто вышла из дома совсем без охраны и направилась просить у чиновников жилье для артистки. Лариса Долина призналась, что таким образом Пугачева сыграла большую роль в ее судьбе. Она никогда не забудет этот поступок и будет ей очень благодарна.

На фестивале «Песня года» певица исполнила композицию «Улыбайся мне». Многие предположили, что песня ознаменует некий разлад в семье Долиной. Однако сама артистка предпочла об этом умолчать. Она заявила, что на самом деле очень бы хотела, чтобы Пугачева вернулась на сцену. По ее мнению, этого желают очень многие люди. Сама Примадонна сейчас занята воспитанием детей и уделяет этому очень много времени и внимания.

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Автор - Евгения Чернобаб
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