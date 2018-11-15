"Мы ждем": Александр Кержаков с сыном ждет в гости Милану

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

После заседания суда известный футболист долгое время не рассказывал поклонникам о том, что он чувствует, но теперь все же решил поделиться переживаниями в социальной сети Instagram. Кержаков проиграл апелляцию и теперь вынужден отдать сына Милане.

 На днях стало известно, что суд отклонил апелляцию Александра Кержакова, и теперь на время слушаний футболист вынужден отдать полуторогодовалого сына матери. Адвокат футболиста призвал его подумать, прежде всего, о ребенке и не чинить препятствий Милане.

Спортсмен написал несколько слов о последних событиях в своем аккаунте в социальной сети: «Уже завтра первый раз за 27 дней и третий раз за три месяца, преодолев все болезни, погоду, работу, аукционы, телепередачи, радость от слез и слезы от радости к нам, вроде бы как, решили зайти. Так что мы ждем».

 Напомним, изначально суд встал на сторону Миланы и определил, что на время судебных заседаний маленький Артем будет проживать с ней. Именно поэтому футболист и подавал апелляцию, но проиграл ее. После вынесения судебного решения станет окончательно ясно, с кем из родителей будет постоянно проживать ребенок. Александр Кержаков выражал свое недоумение, когда на время суда было определено, что сын должен жить с Миланой. Он писал, что не понимает, чем руководствуется суд. «Почему суд не обязал меня, как отца, который живет с сыном полгода неразлучно, пропускать маму в присутствии психологов на встречи? Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека, к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?», - высказывал недоумение спортсмен. Однако сейчас он отметил, что ждет вместе с Артемом Милану в гости, о чем и написал в Instagram, опубликовав совместную фотографию.

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Автор - Евгения Чернобаб
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