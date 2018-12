"Он все знал": Элтон Джон откровенно рассказал о последних месяцах жизни Фредди Меркьюри

Британский музыкант Элтон Джон в своей новой книге "Любовь-это лекарство" (англ. Love Is The Cure: On Life, Loss and the End of AIDS) откровенно рассказал о последних месяцах жизни лидера группы "Queen" Фредди Меркьюри.

По словам 71-летнего Элтона Джона, он был шокирован новостью о болезни его близкого друга Фредди Меркьюри, с которым они также вместе работали. Как известно, лидер группы "Queen" не любил говорить о личной жизни или о здоровье, поэтому о том, что он болен СПИДом, общественность узнала только за день до его смерти. Смертельный диагноз певцу поставили за четыре года до его кончины, весной 1987 года.

Как отметил Элтон Джон, Фредди Меркьюри оставался мужественным, зная, что мучительная смерть приближается. Даже в последние годы своей жизни певец продолжил выступления с группой и часто появлялся на сцене.

Элтон Джон отмечает, что его друг продолжал быть забавным и глубоко великодушным человеком, которым он всегда являлся.

Напомним, что Фредди Меркьюри скончался 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, вызванной ВИЧ-инфекцией.

Тело артиста было кремировано, и о месте захоронения знали только его близкая подруга Мэри Остин и члены семьи. Такая таинственность породила множество слухов и легенд. Одна из версий гласила, что прах певца был развеян на его родине в Занзибаре. Согласно другому предположению, это было сделано у Женевского озера, рядом с домом Меркьюри. Позднее стало известно, что прах легендарного лидера группы "Queen" захоронен на кладбище Кенсал Грин в Лондоне.