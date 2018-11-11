Как это было: в Вене прошел традиционный Русский бал

Вчера, 1 декабря, в 23.00 (мск) императорский дворец Хофбург (бывшая резиденция Габсбургов) в Вене был освещен яркими огнями и в нем вперемешку звучали русская, немецкая и английская речь. Это могло означать только одно – в австрийской столице вот-вот должен был начаться блистательный 12-й Русский бал.

В торжественной церемонии открытия приняли участие сорок пар дебютантов со всего света, которые первыми вышли на танцевальную площадку и исполнили традиционный вальс дебютантов под руководством венского хореографа Андрея Киту. Также на открытии мероприятия выступил Венский русский хор.

После исполнения вальса дебютантов прозвучала фраза ведущего вечера «танцуют все», и на паркет смогли выйти все желающие. За музыкальную часть вечера отвечали эстрадно-симфонический оркестр Divertimento Viennese и военный биг-бенд из Нижней Австрии.

Весь вечер современные танцы сменялись классическими бальными: после полек, вальсов и венской кадрили гости танцевали танго, румбу и ча-ча-ча, а ровно в полночь ведущий бала, президент Российского танцевального союза Станислав Попов, провел знаменитую русскую кадриль.

Танцевать могли все желающие-перед каждым новым танцем проводился небольшой мастер класс. Так что даже те, кто не уверен в своих танцевальных способностях, могли смело принять участие в общем веселье и ничего не бояться.

Из приглашенных звезд на мероприятии присутствовали и принимали в нем активное участие чемпионы мира по латиноамериканскому шоу Оксана Васильева и Арсен Агамалян, солистка Большого театра Любовь Петрова, балетные звезды Наталья Сомова и Георги Смилевски и российский певец Андрей Анкудинов.

Основную часть гостей торжества составили представители деловых кругов Австрии и России, так как Венский бал является не только грандиозным культурным мероприятием, но и неформальной площадкой для развития и укрепления бизнес-отношений между двумя странами. В наше время не нужно быть носителем «голубых кровей», чтобы получить заветный пригласительный на бал. Чтобы стать гостем аристократического мероприятия, достаточно купить себе место за столиком в бальном зале, заплатив от 500 евро с одной персоны.

Русский бал блистал в Вене с 21.00 субботы до 3.00 воскресенья (с 23.00 до 5.00 мск). Ответное мероприятие — Венский бал в Москве — пройдет 25 мая в Гостином дворе в 17-й раз.

Отметим, что Русский бал в Вене входит в десятку самых престижных балов, проходящих в австрийской столице в бальный сезон. Интересный факт: люстры для Залы Церемоний, где традиционно проходит Русский бал, были подарены российский императором Александром I.