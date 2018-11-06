Актер Иван Добронравов впервые стал отцом

Сегодня, 08:25 \\ Шоу-бизнес

Российский артист Иван Добронравов относится к числу звезд, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Оказалось, актер скрывал не только факт рождения дочери Веры, но и саму женитьбу.

 Младший сын Федора Добронравова впервые стал отцом. Известно, что у актера двое детей – 35-летний Виктор и 29-летний Иван. Старший сын уже давно стал папой: в его семье две девочки – Варя и Василиса. Дедушка, по словам Виктора Добронравова с удовольствием проводит время с детьми. Причем, как рассказывает актер, Варя сначала опасалась и сторонилась энергетики Федора Добронравова, а теперь «и сама ему фору даст».

 Однако с рождением самой младшей внучки Веры все внимание дедушки пока что перекочевало к ней. Примечательно, что на днях ей уже исполнилось полгода. Как говорят в семье Добронравовых, девочка уже успела стать настоящей любимицей Федора. Оказалось, что Иван и Виктор Добронравов долгое время не ладили. 6-летняя разница в возрасте сказывалась на отсутствии общих интересов. Однако, когда братья повзрослели, они стали лучше и теснее общаться, особенно сейчас, когда Иван тоже стал отцом. Сообщается, что сама женитьба произошла незадолго до рождения Веры – в декабре 2017 года. Про избранницу актера известно немногое. Отмечается лишь, что она не публичный человек. Зовут молодую супругу Анна. Сам Иван Добронравов о женитьбе не распространяется.

 Не так давно примерно накануне родов в социальных сетях появился совместный снимок супругов. На нем Иван запечатлен вместе со своей счастливой беременной женой.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Замена Жанне Фриске: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

 Телеведущий не рассказывает о личной жизни, однако в его окружении всегда находятся желающие поделиться тайной информацией. По слухам, роман Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Не мог не жениться: друг Табакова раскрыл причину женитьбы актера на Зудиной

 Правду об Олеге Табакове решил рассказать его одноклассник Борис Абросимов. Друг...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

"Страстные отношения": Киркоров ждет тройню от немолодой фанатки

 52-летняя москвичка уже закупает брендовые вещи для малышей, которые, возможно, станут...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ