Актер Иван Добронравов впервые стал отцом

Российский артист Иван Добронравов относится к числу звезд, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Оказалось, актер скрывал не только факт рождения дочери Веры, но и саму женитьбу.

Младший сын Федора Добронравова впервые стал отцом. Известно, что у актера двое детей – 35-летний Виктор и 29-летний Иван. Старший сын уже давно стал папой: в его семье две девочки – Варя и Василиса. Дедушка, по словам Виктора Добронравова с удовольствием проводит время с детьми. Причем, как рассказывает актер, Варя сначала опасалась и сторонилась энергетики Федора Добронравова, а теперь «и сама ему фору даст».

Однако с рождением самой младшей внучки Веры все внимание дедушки пока что перекочевало к ней. Примечательно, что на днях ей уже исполнилось полгода. Как говорят в семье Добронравовых, девочка уже успела стать настоящей любимицей Федора. Оказалось, что Иван и Виктор Добронравов долгое время не ладили. 6-летняя разница в возрасте сказывалась на отсутствии общих интересов. Однако, когда братья повзрослели, они стали лучше и теснее общаться, особенно сейчас, когда Иван тоже стал отцом. Сообщается, что сама женитьба произошла незадолго до рождения Веры – в декабре 2017 года. Про избранницу актера известно немногое. Отмечается лишь, что она не публичный человек. Зовут молодую супругу Анна. Сам Иван Добронравов о женитьбе не распространяется.

Не так давно примерно накануне родов в социальных сетях появился совместный снимок супругов. На нем Иван запечатлен вместе со своей счастливой беременной женой.