Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Ашмарина осталась без мужа с младенцем на руках

Молодая мама осталась без мужа с младенцем на руках Девушка родила дочь для Ильи Григоренко. Но вскоре в своем инстаграмме заявила о расставании со своим мужем Ильей.

32-летняя Алена принимает поздравления - она вновь стала мамой.

Об этом событии девушка пишет в инстаграмме: «Мое чудо! Вновь мой мир перевернулся… После появления деток мы меняемся, каким-то волшебным образом… Я больше никогда не стану той, которой была раньше! И тот мир который вошёл в мою жизнь настолько прекрасен, что я не могла даже и представить, что такое возможно в моей жизни! Нет ничего дороже семьи! Нет смысла глубже!Нет счастья больше!Спасибо мои любимые за поздравления!».

Ашмарина и Григоренко познакомились на телепроекте «Дом-2», но вскоре покинули его, чтобы строить счастье за периметром. Скандальные экс-участники пережили много сложных периодов в отношениях, но они всегда находили силы к примирению.

Но в этот раз ситуация критическая, ведь Илья ушел у другой женщине. Алена долгое время переживала и не могла понять причину странного поведения мужа. Но по перепискам в телефоне Григоренко все стало на свои места. Муж изменяет своей жене. Это началось тогда, когда Ашмарина была беременна.

Сейчас девушка наслаждается временем, которое проводит с новорожденной дочерью. Воспитывает ее самостоятельно, без помощи мужа.

Она осталась одна с младенцем на руках, но зла на Григоренко не держит: «Илья, давай мирно все решим и поставим точку в этом нелегком жизненном опыте наших отношений. Да, сложно, да непонятно, почему все так. Не хочу искать кто прав, кто виноват, тут уже ничего не изменится. Я просто пожелаю тебе найти свой жизненный путь, возмужать, что бы все твои самые сокровенные мечты сбылись!»