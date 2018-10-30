Татьяна Догилева рассказала о причинах, по которым редко стала появляться в кино

Сегодня, 06:25 \\ Шоу-бизнес

Татьяна Догилева в откровенном интервью для телеканала «ОТР» рассказала, по какой причине стала редко появляться в кино, а также призналась, что её привлекает творческая свобода.

По словам актрисы, она не хочет «убиваться на работе», так как у неё «не сильно хорошее здоровье». Поэтому Догилева предпочитает 2-3 съёмочных дня в месяц, которые будут приносить ей удовольствие, чтобы заниматься тем, чем хочет и может.

Свою первую большую роль актриса ждала долго из-за внешности, которая не вписывалась в каноны мира кино. Поэтому ей пришлось брать режиссёров своим талантом. Сейчас, несмотря на свою широкую известность, Татьяна всё равно принимает участие в разных кастингах. Зачастую молодые режиссёры отвергают её кандидатуру, либо актриса отказывается от ролей. Это связано с тем, как много Догилева работала раньше. Теперь же она не собирается себя сильно загружать.

При этом Догилева экспериментирует не только с ролями в кино, но и в жизни. К примеру, Татьяна примеряла на себя роль театрального режиссёра, но этот опыт вызывает у неё смешанные чувства. Сама актриса не называет ту работу удачной, а напротив, говоря о первом спектакле, она называет его «позорным».

Переломным моментом для Догилевой стали съёмки в ситкоме «Люба, дети и завод». Тогда жёсткий съёмочный график и уход за дочерью довели её до нервного срыва. В итоге актрисе пришлось провести месяц на лечении в психиатрической больнице. После такого опыта актриса призналась, что ей нужно было «пройти всё это, чтобы понять, что жизнь ценнее, чем профессия».

В настоящее время, несмотря на возникшие проблемы в актёрской карьере, Татьяна признаётся, что чувствует себя счастливой.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Замена Жанне Фриске: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

 Телеведущий не рассказывает о личной жизни, однако в его окружении всегда находятся желающие поделиться тайной информацией. По слухам, роман Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Не мог не жениться: друг Табакова раскрыл причину женитьбы актера на Зудиной

 Правду об Олеге Табакове решил рассказать его одноклассник Борис Абросимов. Друг...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

"Страстные отношения": Киркоров ждет тройню от немолодой фанатки

 52-летняя москвичка уже закупает брендовые вещи для малышей, которые, возможно, станут...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ