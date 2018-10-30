Татьяна Догилева рассказала о причинах, по которым редко стала появляться в кино

Татьяна Догилева в откровенном интервью для телеканала «ОТР» рассказала, по какой причине стала редко появляться в кино, а также призналась, что её привлекает творческая свобода.

По словам актрисы, она не хочет «убиваться на работе», так как у неё «не сильно хорошее здоровье». Поэтому Догилева предпочитает 2-3 съёмочных дня в месяц, которые будут приносить ей удовольствие, чтобы заниматься тем, чем хочет и может.

Свою первую большую роль актриса ждала долго из-за внешности, которая не вписывалась в каноны мира кино. Поэтому ей пришлось брать режиссёров своим талантом. Сейчас, несмотря на свою широкую известность, Татьяна всё равно принимает участие в разных кастингах. Зачастую молодые режиссёры отвергают её кандидатуру, либо актриса отказывается от ролей. Это связано с тем, как много Догилева работала раньше. Теперь же она не собирается себя сильно загружать.

При этом Догилева экспериментирует не только с ролями в кино, но и в жизни. К примеру, Татьяна примеряла на себя роль театрального режиссёра, но этот опыт вызывает у неё смешанные чувства. Сама актриса не называет ту работу удачной, а напротив, говоря о первом спектакле, она называет его «позорным».

Переломным моментом для Догилевой стали съёмки в ситкоме «Люба, дети и завод». Тогда жёсткий съёмочный график и уход за дочерью довели её до нервного срыва. В итоге актрисе пришлось провести месяц на лечении в психиатрической больнице. После такого опыта актриса призналась, что ей нужно было «пройти всё это, чтобы понять, что жизнь ценнее, чем профессия».

В настоящее время, несмотря на возникшие проблемы в актёрской карьере, Татьяна признаётся, что чувствует себя счастливой.