Старшая дочь Маши Распутиной заявила, что отец виноват в её многолетнем заточении в психиатрической лечебнице

Старшая дочь Маши Распутиной рассказала, что в том, что она несколько лет провела в психиатрической лечебнице, есть большая вина её отца. Также девушка попросила прощения у матери, с которой долгое время не общалась.

Лидия, дочь Распутиной от первого брака, оказавшегося неудачным, после развода родителей осталась с отцом. По признанию девушки, об этом она впоследствии пожалела, так как отец настраивал её против звёздной матери и заставлял говорить журналистам множество нелицеприятных вещей о ней. Через некоторое время, у отца возникла идея сделать из Лидии певицу. Девушка поведала, что и сама поверила своим «больным мозгом», что сможет стать певицей. Она орала по ночам песни, так как вокальных данных не имела, считая, что поёт. Соседи не стерпели её постоянных ночных «репетиций», в связи с чем из-за их постоянных жалоб её забрали для проведения принудительного лечения.

В течение десяти лет, которые Лидия провела за колючей проволокой, отец навещал её несколько раз. Он приходил не чаще чем раз в полгода, приносил яблоки, а также зачастую приводил на встречи журналистов с камерами, чтобы показать дочь, которая страдает, по его словам, из-за бросившей её звёздной матери. Дочь Распутиной до сих пор обижена на отца, скончавшегося в прошлом году, за такие редкие посещения в клинике.

После просьбы дочери простить её за прошлые обиды Маша Распутина призналась, что ей тяжело было простить, однако она видела раскаяние дочери.

Ранее также сообщалось о нешуточной борьбе за наследство, разгоревшейся после смерти Владимира Ермакова. Распутина помогала дочери бороться за квартиру, на которую претендовал родной брат Лидии. Общую стоимость квартиры оценивали в 13 млн рублей.