«Я сама как не своя»: Ольга Бузова намекнула о беременности и отце ребёнка

Ольга Бузова в своем инстаграмме намекнула фанатам о появлении новой любви. В ноябре певица заявила, что готова стать мамой в передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым». На шоу Андрея Малахова Ольга на всю страну заявила о том, что готова к беременности и будет очень рада малышу. Артистка хочет родить до тридцати пяти лет. Она готова воспитывать ребенка вкладывая в него свой опыт, положительные качества. Малыш будет расти без нужды в чем-либо.

После развода с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым Бузова не смогла ни с кем построить серьезных отношений. У нее сложный рабочий график: ежедневная работа, гастроли, встречи и мероприятия, на знакомства совсем не остается времени. За поиском мужчины ее мечты на шоу «Замуж за Бузову» следила и переживала вся страна. Пятнадцать красавцев ухаживали и боролись за сердце Ольги Бузовой. После окончания проекта финалист Денис Лебедев обидел Ольгу и их общение прекратилось. И снова личная жизнь потерпела неудачу.

Сегодня Бузова в инстаграмме пишет, что «Я сама как не своя», намекая обществу, что в ее жизни произошли изменения в личной жизни. Возможно, это долгожданная беременность или новая любовь. Имя отца ребенка певица не разглашает, лишь интригуя фанатов словами «Я хочу знать, какой ты на вкус». Фанаты предполагают, что это Денис Лебедев. Их красивые отношения не могли так быстро закончиться. Все-таки мужчина смог найти ключ к сердцу Бузовой, а она смогла забыть старые обиды.