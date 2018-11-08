Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации видеохостинга YouTube, опубликованному в Twitter, вызвал некоторые неполадки в работе сайта. Как шутят представители YouTube, клип оказался настолько хорош, что «сломал интернет».

Клип, опубликованный 30 ноября, буквально побил рекорд по скорости, с которой набрал первый миллион просмотров в течение 35 минут. По состоянию на 3:40 по московскому времени клип посмотрели уже более 58 миллионов раз. Стоит отметить, что за два часа до этого, количество просмотров находилось на уровне 55,5 миллионов.

Работа над песней и клипом началась после расставания Арианы Гранде с Питом Дэвидсоном. В своём клипе певица воссоздала сцены из некоторых известных комедий начала 2000-х и даже сама перевоплотилась в героинь этих картин. Не обошлась певица и без упоминаний о своих бывших. Так, в видео Ариана листает фотоальбом, в котором присутствуют фотографии Биг Шона, Рики Альвареса, Пита Дэвидсона и Мака Миллера.