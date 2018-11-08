Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Сегодня, 04:03 \\ Шоу-бизнес

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации видеохостинга YouTube, опубликованному в Twitter, вызвал некоторые неполадки в работе сайта. Как шутят представители YouTube, клип оказался настолько хорош, что «сломал интернет».

Клип, опубликованный 30 ноября, буквально побил рекорд по скорости, с которой набрал первый миллион просмотров в течение 35 минут. По состоянию на 3:40 по московскому времени клип посмотрели уже более 58 миллионов раз. Стоит отметить, что за два часа до этого, количество просмотров находилось на уровне 55,5 миллионов.

Работа над песней и клипом началась после расставания Арианы Гранде с Питом Дэвидсоном. В своём клипе певица воссоздала сцены из некоторых известных комедий начала 2000-х и даже сама перевоплотилась в героинь этих картин. Не обошлась певица и без упоминаний о своих бывших. Так, в видео Ариана листает фотоальбом, в котором присутствуют фотографии Биг Шона, Рики Альвареса, Пита Дэвидсона и Мака Миллера.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Замена Жанне Фриске: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

 Телеведущий не рассказывает о личной жизни, однако в его окружении всегда находятся желающие поделиться тайной информацией. По слухам, роман Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Не мог не жениться: друг Табакова раскрыл причину женитьбы актера на Зудиной

 Правду об Олеге Табакове решил рассказать его одноклассник Борис Абросимов. Друг...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

"Страстные отношения": Киркоров ждет тройню от немолодой фанатки

 52-летняя москвичка уже закупает брендовые вещи для малышей, которые, возможно, станут...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ